В Одессе нашли повешенным замначальника полиции Измаила, который одолжил у коллег $300 тысяч. Фото

В понедельник, 26 июля, в Одессе было найдено тело заместителя начальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина. Перед исчезновением он одолжил крупную сумму денег и обокрал квартиру, которую снимал с сослуживцами.

Митькина нашли повешенным в парке Победы на улице Маршала Говорова, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Одесской области. При этом отметили, что у него были связаны руки (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ранее сообщалось, что Митькин исчез и несколько дней не выходил на связь. Как выяснилось, накануне своего исчезновения мужчиной начали интересоваться многочисленные кредиторы, у которых он одолжил крупные суммы денег. СМИ рассказали, что Митькин занял у разных людей от 2 до 60 тысяч долларов, на общую сумму в 300 тысяч долларов (более 8 миллионов гривен), обещая всем им скорую прибыль.

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Как рассказали те, у кого Митькин одалживал деньги, он якобы намеревался вложиться в урожай зерновых и выгодно его перепродать. Однако, как предположили коллеги правоохранителя, тот, вероятно, просто проиграл деньги играя в азартные игры.

Также накануне своего исчезновения, Митькин, якобы ограбил квартиру, которую снимал. Вынес оттуда деньги и оружие.

У полицейского осталась жена и двое детей, одному из них лишь два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове задержали патрульного полицейского, который сбывал запрещенное психотропное вещество во время исполнения своих служебных обязанностей.