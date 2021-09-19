В Крыму авто с людьми сорвалось в пропасть с высоты 200 метров

В оккупированном Крыму автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв с 200-метровой высоты. Инцидент произошел в районе Форосской церкви.

Об этом сообщает издание "Крыминформ". В результате падения никто не погиб. Однако другой информации о состоянии людей, находящихся в машине, пока нет.

На месте работают спасатели. "В настоящее время осуществлен спуск автомобиля", – сказано в сообщении.

Отметим, 14 сентября произошло еще одно трагическое падение – украинка Евгения Пилипец сорвалась со скалы в Испании, когда пыталась сделать селфи. Это случилось на популярной достопримечательности Balcón del Mediterráneo ("Балкон Средиземноморья") в курортном городе Бенидорм. После падения со скалы женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каменец-Подольском погибла 22-летняя киевлянка. Она также сорвалась со скалы и упала в каньон реки Смотрич.