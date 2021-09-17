В Испании умерла украинка, которая делала селфи и сорвалась в море

Украинская туристка, которая упала со скалы в Испании, умерла в больнице. Она пыталась сделать селфи, но сорвалась в море.

О трагедии в комментарии "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Генкосульство оказывает необходимую помощь родным погибшей.

В ведомстве рассказали, что после падения женщину госпитализировали, но она скончалась в больнице от полученных травм.

"От полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", – сказали в министерстве.

Напомним, что гражданка Украины забралась на перила балкона, расположенном на скале, чтобы сделать селфи. Однако она потеряла равновесие и упала вниз в море.

Это произошло на популярной достопримечательности Balcón del Mediterráneo ("Балкон Средиземноморья") в курортном городе Бенидорм.

Спасателям не сразу удалось достать ее из-за плохой погоды. Затем ее в бессознательном состоянии доставили в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каменец-Подольском погибла 22-летняя киевлянка. Она также сорвалась со скалы и упала в каньон реки Смотрич.