В Кропивницком в школе подросток нанес ножевое ранение ученику: делом занялась полиция. Фото

В Кропивницком в одной из школ между двумя учениками 9 класса произошел конфликт, который завершился ножевым ранением. Инцидент произошел перед началом урока, когда учителя в классе еще не было.

Пострадавшего подростка оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Известно, что ссора между школьниками возникла непосредственно в помещении класса. Во время конфликта один из подростков нанес другому ножевые ранения. После этого на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

К работе также привлекли ювенальных полицейских и психологов. Следователи проводят проверку и опрашивают участников и свидетелей происшествия. Состояние пострадавшего пока уточняется.

