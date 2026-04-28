В Польше двое злоумышленников нанесли 14 ножевых ранений украинцу во время продажи авто

В Польше двое мужчин нанесли 14 ножевых ранений украинцу, у которого планировали приобрести автомобиль. Нападение произошло прямо в салоне транспортного средства, пострадавший успел вовремя среагировать и выйти на улицу, где и позвал на помощь.

Видео дня

К счастью, мужчина выжил, а злоумышленников задержали. Об этом сообщает портал in Poland.

Нападение на украинца

Инцидент произошел 26 апреля в центральной части Вроцлава. Накануне 32-летний Дмитрий выставил свою машину для продажи.

На объявление откликнулись двое граждан Польши. При осмотре автомобиля их все устроило, поэтому украинец отправился домой за необходимыми документами для оформления сделки.

По словам потерпевшего, покупатели с самого начала вели себя подозрительно. Впоследствии они попросили подвезти их к банкомату, чтобы снять наличные, однако даже после посещения около 15 банкоматов сделать этого не смогли.

После этого мужчины захотели заехать в магазин Zabka, однако и там, по их словам, получить деньги не удалось из-за большой очереди.

Когда Дмитрий начал заполнять договор купли-продажи, на него внезапно напали. Мужчины начали наносить ему удары ножом. Украинцу удалось быстро отстегнуть ремень безопасности, выбежать из автомобиля и позвать на помощь.

В общем мужчины нанесли Дмитрию 14 ножевых ранений. После содеянного, злоумышленники бросились бежать, но во время бегства один из них потерял телефон, который успел подобрать раненый.

Несмотря на травмы, мужчина позвонил своей девушке и договорился встретиться на автозаправке. Именно туда вызвали скорую помощь и полицию. Дмитрий самостоятельно добрался до АЗС, где первую помощь ему оказали неравнодушные украинцы.

Пострадавший еще успел сообщить правоохранителям детали нападения, после чего уже в карете скорой потерял сознание.

Врачи оказали ему всю необходимую помощь и наложили более 50 швов. Сейчас его жизни ничего не угрожает, а нападавшие уже задержаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!