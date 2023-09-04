В Кропивницком супруги погибли, спасая собаку: у пары остался сын. Фото

В Кропивницком в собственном дворе погибли муж и жена, которые спасали свою собаку, упавшую в выгребную яму. У Юлии и Валерия Чумак остался сын.

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Факт гибели супругов "Суспільному" подтвердила представитель ГУ Нацполиции Кировоградской области Виталина Бевзенко. Знакомые семьи Чумак в социальных сетях пишут, что пара стала жертвой несчастного случая. Они пытались вытащить животное, однако сами упали в канализацию и погибли от ядовитых веществ и газов.

Местный паблик "Кировоградская Правда" рассказал, что у семьи была собака кане-корсо, которую они очень любили.

Юлия Чумак занималась танцами, практиковала психологию, работала фотографом.

Наталья, знакомая женщины, отметила: Юлия часто говорила, какой у нее чудесный сын.

"Рассказывала постоянно... что любят с мужем путешествовать и, как появляется возможность, куда-то едут. Она очень любила жизнь и часто говорила, что нужно жить сейчас. Такое невыразимое горе!" – сказала знакомая погибшей.

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