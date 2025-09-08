В Кривом Роге возле кладбища нашли мертвым полицейского: названа основная версия

В Кривом Роге в понедельник, 8 сентября, произошла трагедия. Возле одного из городских кладбищ в служебном авто обнаружили мертвым 25-летнего правоохранителя.

Об этом сообщают "Суспільне" и "Свои". По предварительной информации полиции, молодой человек покончил с собой, применив табельное оружие.

Его смерть расследуют как возможное самоубийство.

Погибшим оказался оперуполномоченный криминальной полиции Криворожского районного управления Виталий Гайдей. Он занимался расследованием преступлений против жизни и здоровья людей.

По информации журналистов, в ночь перед трагедией правоохранитель нес суточное дежурство. Утром должен был сдать оружие, однако этого не сделал. Когда он не вернулся, коллеги начали поиски, в результате которых тело полицейского нашли возле кладбища.

На месте работают следователи и эксперты. Дорогу к кладбищу временно перекрыли. Обстоятельства трагедии выясняются, официальная квалификация события будет определена после завершения проверки.

Напомним, в селе Замок Жовковского района Львовской области 28 августа пропал 18-летний парень. На следующий день его нашли мертвым в лесопосадке вблизи населенного пункта. Предварительная версия трагедии – самоубийство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева на детской площадке обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.

