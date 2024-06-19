В Кривом Роге разоблачили преступную группу, причастную к покушению на умышленное убийство. Фото и видео

В Кривом Роге криминальный авторитет организовал покушение на убийство финансового директора строительной компании. Правоохранители разоблачили участников вооруженной преступной группы, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Отмечается, что преступление произошло еще в начале апреля этого трока.

Так, по информации полиции, 4 апреля около 17:00 в Кривом Роге двое вооруженных мужчин по приказу криминального авторитета преследовали автомобиль Volkswagen Touareg финансового директора строительной компании. Они устроили стрельбу на проезжей части и пытались убить водителя.

Полицейские провела спецоперацию по установлению подозреваемых в покушении на убийство. Опросили свидетелей происшествия, проанализировали видео с камер наблюдения и отработали место, где произошло преступление.

В результате установили трех фигурантов: 41-летнего организатора, контролировавшего незаконное обращение наркотиков на территории Кривого Рога и Криворожского района. Он также причастен к организации деятельности колл-центров, действовавших в четырех регионах страны. К совершению убийства он привлек еще двух подельников в возрасте 27 и 28 лет.

15 июня провели 34 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области, города Киева, Одессы и Ужгорода, где фигуранты имели тайники. Было изъято огнестрельное оружие с патронами, автомобиль Toyota Camry и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

В настоящее время задержан один из членов преступной ячейки – 28-летний мужчина. Ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Также заочно доложено о подозрении лидеру преступной группы и другому его сообщнику.

По информации правоохранителей, подозреваемые могут скрываться за границей, поэтому в ближайшее время их объявят в международный розыск.

За совершенное фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух братьев и их знакомую, которые, по информации следствия, продавали наркотики под видом сладостей. Во время обысков у них изъяли "товар" почти на 800 тысяч гривен.

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