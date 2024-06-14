Изъяли "товар" на 800 тыс. грн: в Киеве разоблачили злоумышленников, продававших наркотики под видом сладостей. Видео

В Киеве правоохранители разоблачили двух братьев и их знакомую, которые, по информации следствия, продавали наркотики под видом сладостей. Во время обысков у них изъяли "товар" почти на 800 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, сбытом наркотиков двое братьев, 27 и 25 лет, и их 24-летняя сообщница. Своим "клиентам" они предлагали каннабис, псилоцибиновые грибы, а также электронные сигареты и кексы с содержанием наркотиков.

"Для распространения "товара" они создали Telegram-канал, по которому принимали заказ, а сбывали "товар" непосредственно во время личных встреч за наличные. Такой "бизнес" приносил сообщникам около 30 тысяч долларов в месяц", – уточнили в полиции.

Во время обысков по месту их проживания было найдено 500 пакетов с каннабисом, псилоцибиновые грибы и сладости, а также электронные сигареты с наркотиками. Стоимость изъятого товара по ценам "черного" рынка составляет 800 тысяч гривен. По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе столицы правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, занимался распространением наркотиков. Злоумышленник прятал "товар" в свертках с печеньем.

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