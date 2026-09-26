"Очень короткие прогулки со взрывным финалом": в СБУ показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают неуклонно сокращать живую силу противника. Только за последние две недели спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали или ранили почти 2800 оккупантов.

Видео дня

В СБУ показали видео эффективной работы украинских бойцов по уничтожению врага. На видео видно, как "прогулки" оккупантов по украинской земле становятся для них последним путешествием.

Что известно

"Очень короткие "прогулки" оккупантов с взрывным финалом: работа спецназовцев СБУ", – говорится в материале.

Главные истории дня

В СБУ подчеркнули, что выход на позиции для российской пехоты часто становится последним маршрутом, ведь они попадают под прицел украинских операторов.

Также в Службе безопасности привели статистику потерь оккупантов. Так, только за последние две недели спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ перевели в статус "200/300" почти 2800 захватчиков.

Напомним, в целом за сутки 25 сентября Силы обороны Украины, по данным Генерального штаба, сократили численность российской оккупационной армии на 1710 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 527 тыс. 280 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Так, за прошедшие сутки враг потерял также 7 танков (всего уничтожено 12 376), 20 боевых бронированных машин (25 435), 96 артиллерийских систем (50 371), 3 РСЗО (2 160) и 4 средства ПВО (1 673).

Уничтожено 12 наземных робототехнических комплексов ( 2 748) и 1 445 БПЛА оперативно-тактического уровня ( 534 020). У россиян уменьшилось количество автомобильной техники и автоцистерн на 576 единиц (153 728) и спецтехники на 8 единиц (4 749).

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что военные 7-го корпуса ДШВ при 44-й отдельной артиллерийской бригаде нанесли серию результативных ударов по вражеским целям в Гуляйполе. Среди уничтоженного – живая сила противника, САУ, гаубицы, другие артиллерийские системы и бронетехника врага. Также наши защитники уничтожили вражеский танк, предназначенный для действий в условиях применения ядерного оружия.

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