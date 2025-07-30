В Кривом Роге произошло ДТП с участием маршрутки и хлебовоза: есть пострадавшие. Фото и видео

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 30 июля произошло ДТП. Маршрутное такси столкнулось с хлебовозом.

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В результате столкновения есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки. Подробности сообщили "Свои. Кривой Рог" и ТРК "Рудана".

Что известно

Столкновение маршрутного такси с грузовиком произошло в Покровском районе города.

Причиной ДТП, по предварительной информации, стало то, что водитель маршрутного такси №32 пытался обогнать хлебный фургон, водитель которого не завершил свой маневр: хлебовоз объезжал другую маршрутку, которая стояла на остановке, когда в него на скорости врезался другой микроавтобус.

В результате столкновения общественный транспорт поврежден.Травмы рук и головы получили две пассажирки маршрутки: обе доставлены в больницу.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Винницкой области авто влетело в дерево. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

Также сообщалось, что на Буковине произошло ДТП с участием полицейской. В ДТП погибла пассажирка авто, два человека пострадали.

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