Водитель не справился с управлением: в Винницкой области авто влетело в дерево, есть погибшие и пострадавшие. Фото

Под Винницей во вторник, 29 июля, произошло смертельное ДТП вблизи села Щетки. Легковушка KIA влетела в дерево, в результате ДТП есть погибшие и травмированные.

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Об этом сообщили в полиции Винницкой области. По состоянию на 13:30 правоохранители работали на месте аварии.

Детали трагедии

В полиции сообщили, что ДТП произошло вблизи села Щетки Винницкого района.

По предварительным данным, водитель KIA не справился с управлением, из-за чего авто влетело в дерево.

"Известно, что в результате аварии есть погибшие и травмированные", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, информация обновляется, информировали в полиции.

Что предшествовало

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 июня 2025 года в Украине на подконтрольной правительству территории произошло 11 194 аварий на дорогах с погибшими или травмированными (за тот же период 2024 года – 11 193).

В результате этих ДТП погибли 1 367 человек (за аналогичный период 2024 года – 1 296), еще 13 895 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 14 033).

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля во Львове похоронили народного депутата Ярослава Рущищина, который погиб в ДТП 24 июля. На мотоцикле Harley-Davidson он столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. Народный избранник скончался в карете скорой.

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