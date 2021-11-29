В Кривом Роге пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб на месте: выяснились детали трагедии

Марина Погорилко
Расследования
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Пациент 16-й горбольницы Кривого Рога выпал из окна

Утром 29 ноября в Кривом Роге 64-летний пациент 16 горбольницы, находящийся на лечении с диагнозом COVID-19, выпал из окна 8 этажа. Его тело нашли на территории здания около 8 часов утра.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-службу Криворожского районного управления полиции. Правоохранители отметили, что тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Причины смерти криворожанина устанавливаются", – добавила спикер местной полиции Оксана Лесонен.

Напомним, ранее подобный случай случился на Волыни. Там 21 ноября в селе Боголюбы 78-летний житель Львовщины выпрыгнул из окна 4-го этажа медучреждения, где проходил лечение от COVID-19. От полученных травм мужчина погиб на месте. Полиция расследует инцидент с пометкой "самоубийство".

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Сосед по палате видел все происходящее. Он объяснил, что мужчина в считанные секунды подошел к окну и бросился вниз, очевидец ничего не успел предпринять. Известно, что накануне погибший поговорил по телефону с дочерью.

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