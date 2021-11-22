В Харькове 24-летняя девушка сорвалась с 9-го этажа во время мытья окон: она погибла на месте

В воскресенье, 21 ноября, в Харькове девушка погибла от падения с окна многоэтажного дома. Несчастный случай произошел из-за того, что погибшая поскользнулась во время мытья окон.

Как сообщает Telegram-канал "Труха Харьков", трагедия произошла на улице Гвардейцев Широнинцев 14. Труп обнаружили возле 4 подъезда многоэтажки (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Также сообщается, что погибшей было 24 года. По предварительным данным, женщина была гражданкой Азербайджана. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть.

"На Гвардейцев Широнинцев 14, труп возле 4-го подъезда. С 9 этажа выпала 24-летняя азербайджанка. Мыла окна и сорвалась. Скорая уехала, ждут судмедэкспертов", - сообщили очевидцы случившегося.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске Одесской области четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. У матери ребенка еще трое детей дома. Пострадавший все еще остается в реанимации один, а перевести в обычную палату без родителей его не могут.

Находиться с сыном в палате женщина не может, потому что нужно присматривать за другими детьми. В день, когда мальчик выпал из окна, за ним должен был присматривать дедушка. Но он тогда ушел из дома и не вернулся.