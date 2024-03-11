В Кривом Роге обнаружили гранату вблизи школы. Фото и видео

В Кривом Роге на Днепропетровщине возле школы №32 обнаружили боевую гранату Ф-1. Боеприпас лежал в посадке по учебному заведению.

Об инциденте сообщило издание "Свои. Кривой Рог". Отмечается, что саперы обезвредили опасную находку на месте.

Напомним, 7 марта под Харьковом 25-летний мужчина бросил гранату под авто украинской военной в поселке Малая Рогань. Таким образом, он решил отомстить за долгие неприязненные отношения.

Транспортное средство повреждено. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 марта в селе Дерновка Киевской области мужчина во время конфликта с женой взорвал гранату и погиб. Женщину с осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

– Также ранее в Киеве задержали мужчину, который во время ссоры с женой угрожал взорвать гранату. Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили три боеприпаса.

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