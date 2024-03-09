На Харьковщине мужчина бросил гранату под авто военной, чтобы отомстить за неприязнь: его задержали. Фото

В Харьковской области задержали 25-летнего мужчину, который бросил гранату под авто украинской военной в поселке Малая Рогань. Таким образом он решил отомстить за длительные неприязненные отношения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Там рассказали, что инцидент произошел вечером 7 марта.

По данным следствия, житель Малой Рогани бросил осколочную гранату под автомобиль, принадлежащий военнослужащей, жителиьнице этого же поселка.

"Из-за долгих неприязненных отношений он решил ей "отомстить", бросив гранату под автомобиль военной. Транспортное средство повреждено", – говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по факту хулиганства, совершенном применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине в селе Дерновка мужчина во время ссоры с женой взорвал гранату и погиб. Женщину с осколочными ранениями госпитализировали.

А в Киеве задержали мужчину, который угрожал жене взорвать гранату. Во время обыска у него дома обнаружили три боеприпаса.

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