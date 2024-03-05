Возник семейный конфликт: в Киеве мужчина угрожал жене взорвать гранату. Фото

В Киеве задержан мужчина, который во время ссоры с женой угрожал взорвать гранату. Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили три боеприпаса.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, к ним поступила информация от жительницы Святошинского района о том, что в квартирном тамбуре столичной многоэтажки ее муж незаконно хранит боеприпасы.

"Заявительница рассказала, что между ней и мужчиной произошел бытовой конфликт, во время которого последний пригрозил взорвать квартиру. Правоохранители задержали нарушителя, а во время неотложного обыска в его доме обнаружили три гранаты. Изъятые боеприпасы полицейские отправили на соответствующую экспертизу", – рассказали в полиции.

По факту хранения взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух ранее судимых мужчин, которые могут быть причастны к серии квартирных краж. Во время задержания злоумышленников один из них пытался взорвать гранатой оперативников.

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