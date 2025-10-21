В Кривом Роге нацгвардеец сбил подростка на пешеходном переходе: ребенок погиб. Фото

В Кривом Роге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб 14-летний подросток. За рулем авто, под которое попал ребенок, был военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Трагическое ДТП произошло 18 октября. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Подробности аварии

По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил парня 2011 года рождения. Ребенок в этот момент переходил дорогу на пешеходном переходе.

В результате полученных травм парень погиб на месте ДТП. Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии Украины, который находился за рулем транспортного средства.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Детей было двое

Местное криворожское издание "СВОЇ" писало, что водитель легковушки Skoda сбил двух детей – мальчика и его младшую сестру. Очевидцы заявили журналистам, что несовершеннолетние шли на зеленый.

По данным журналистов, девочка отделалась испугом, но мальчик получил тяжелые травмы. Медики пытались его спасти, однако ребенок не доехал до больницы.

