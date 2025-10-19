Пьяный полковник устроил ДТП в Одесской области, под колесами погибла пенсионерка – СМИ

В воскресенье, 19 октября, в Одесской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 67-летняя женщина. За рулем автомобиля находился пьяный полковник ВСУ: он совершил наезд на пенсионерку, которая двигалась по обочине.

Об этом сообщают ГУ НП в Одесской области и Telegram-канал "Думская". Правоохранители задержали водителя, сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Пьяный водитель не справился с управлением

По информации полиции, ДТП произошло 19 октября, около 9 часов утра, в городе Беляевка. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "Skoda", не справившись с управлением, наехал на 67-летнюю женщину, которая шла по обочине, после чего врезался в придорожное ограждение, и транспортное средство перевернулось.

Пешеход погибла на месте. Проверка водителя показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители не называют личность водителя, однако по информации источников "Думская", за рулем находился 44-летний полковник оперативного отдела штаба оперативно-тактической группировки "Одесса" Дмитрий И. Водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения – 3,3 промилле, а удар был такой силы, что женщине буквально оторвало конечности.

Что грозит водителю

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели человека.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом управлять транспортными средствами на такой же период.

"В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

