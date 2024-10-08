На Днепропетровщине нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОК, баллотировавшегося в мэры в 2020 году

В Криворожском районе был найден мертвым бывший кандидат на должность городского головы и бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. Его тело обнаружили 8 октября.

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По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сообщии в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Тело погибшего было обнаружено на одной из баз отдыха в Криворожском районе. Для установления всех обстоятельств на месте происшествия работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители осматривают место происшествия, собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

По информации криворожского издания "Свої", мог совершить самоубийство с помощью охотничьего карабина "Сайга".

В 2015 году Шевчика избрали депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Оппозиционный блок". Он был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торговому и бытовому обслуживанию.

Шевчик работал на должности генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината, который находится в собственности консорциума System Capital Management.

На выборах 2020 года Шевчик баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа". По результатам голосования в первом туре он занял второе место и набрал 25,94% голосов.

Напомним, в Винницкой области 70-летний мужчина жестоко убил жену, а потом хотел покончить жизнь самоубийством. После совершения преступления он выпрыгнул из окна квартиры, но попытка суицида оказалась неудачной.

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