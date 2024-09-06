В Кривом Роге легковушка столкнулась с автовышкой, есть погибший и пострадавший. Фото

В Кривом Роге вечером в четверг, 5 сентября, произошла смертельная авария. В Терновском районе города легковушка Skoda влетела в автовышку, вследствие ДТП погиб пассажир легковушки, который сидел на переднем сиденье. Водитель получил травмы.

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Об этом сообщили местные СМИ. Как передает телеканал "Перший міський", предварительно, Skoda двигалась по дороге вблизи остановки общественного транспорта.

"Приозерная" пошла на обгон. В этот момент внедорожник Hyundai подрезал водителя Skoda.

Последний потерял управление и врезался в двигавшуюся навстречу автовышку.

Вследствие ДТП на месте погиб 60-летний пассажир Skoda, который был работником ЦГОК (Центральный горно-обогатительный комбинат).

Из-за значительной деформации кузова понадобилась помощь спасателей, чтобы получить его тело.

Водитель получил травмы, но выжил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор водителю, который под действием наркотиков и алкоголя совершил ДТП в Деснянском районе. Человек проведет в тюрьме пять лет и два месяца. Вследствие аварии пострадал пассажир легковушки, которым руководил фигурант.

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