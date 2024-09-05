Пьяным и под наркотиками совершил ДТП с потерпевшим: в Киеве суд вынес приговор водителю легковушки. Фото

В Киеве суд вынес приговор водителю, который под действием наркотиков и алкоголя совершил ДТП в Деснянском районе. В результате аварии пострадал пассажир легковушки, которой управлял злоумышленник.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие пять лет и два месяца мужчина проведет за решеткой.

"Событие произошло в феврале этого года на улице Милославской. 36-летний водитель автомобиля Citroen въехал в припаркованный на обочине дороги грузовой автомобиль с автоцистерной. В результате столкновения 24-летний пассажир, сидевший на переднем сиденье, получил телесные повреждения в виде переломов костей локтя, ссадин головы и был госпитализирован", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – прибор Драгер показал 1,51 промилле. А лабораторное исследование еще и выявило наличие наркотиков в крови. Кроме того, следователи установили, что в феврале этого года нарушитель был приговорен за совершение кражи к пяти годам с испытательным сроком на один год.

Деснянский суд Киева признал злоумышленника виновным в совершении преступления и назначен наказание в виде двух лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Кроме этого, на основании ч. 4 ст. 70 Уголовного кодекса Украины обвиняемому присоединена неотбытая часть наказания предыдущего приговора. Следовательно, правонарушитель проведет в тюрьме пять лет и два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Chevrolet сбил на переходе женщину. Как оказалось, виновник ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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