На Херсонщине обнаружили мертвым 25-летнего парня: выяснились детали трагедии. Фото и видео

В ночь на пятницу в Новой Каховке, что в Херсонской области, обнаружили мертвым 25-летнего парня. Выяснилось, что его убили.

Тело без сознания около 4 утра обнаружили местные жители в районе стадиона "Энергия" возле автобусной остановки. Об этом сообщает местное издание Online, ссылаясь на информацию Каховского отдела полиции. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители, отправившись на место происшествия, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Они провели осмотр места, а тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Предварительно полицейские установили, что мужчина 1997 года рождения проживал в Казачьем. Полицейские занялись выяснением причин его смерти.

Местный Telegram-канал "Ху*** Херсон" со ссылкой на свои источники сообщил, что погибшим оказался 25-летний Александр Ивахненко.

Он с компанией парней якобы сидел в баре "Днепр", после чего у них произошла какая-то перепалка. Впоследствии они начали кидаться камнями, а после погибшего забили нacмepть пpямo нa тpoтуape.

По предварительной информации злоумышленники - несовершеннолетние ученики Новокаховского аграрного техникума. На данный момент следствие продолжается.

Напомним, на Харьковщине 16 декабря был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве водителя автобуса. Ему уже объявили подозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря во Львовской области во время семейной ссоры мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену. После случившегося он пытался покончить с собой.