В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

На Днепропетровщине после жестокого избиения отчимом умер 4-летний мальчик. Ребенок пролежал дома без помощи медиков около двух недель.

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Подозреваемого в причинении смерти ребенка уже задержали правоохранители, мать убитого мальчика попыталась выгородить сожителя. Жуткие детали сообщает издание "Свои Кривой Рог".

"4-летний мальчик умер после избиения сожителем мамы. Две недели ребенок пролежал дома на Ингульце, так и не дождавшись медицинской помощи. Об этом говорят наши источники. 28-летнего урода уже задержали правоохранители в рамках 208 статьи. По нашей информации, мама стала на защиту любовника, говорила, что мальчик упал с качелей", – говорится в сообщении.

Издание также отметило, что семья, в которой жил умерший мальчик, состоит на учете социальных служб. Социальные работники в прошлом году пытались добиться изъятия из неблагополучной семьи всех троих детей. Их мать, которая была беременна четвертым ребенком, якобы против этого не возражала.

"Но суд лишил ее родительских прав только на старшего сына. За издевательства над пасынком сожителю присудили 200 часов общественных работ. Сейчас в семье остается двое детей. Их временно забрали соцслужбы", – отметили в "Свои Кривой Рог".

Напомним, ранее не менее жуткая история произошла на Закарпатье. Там родители посадили ребенка на цепь, облили бензином и подожгли. Такую жестокость они аргументировали тем, что якобы хотели "проучить" сына за "кражу телефона и денег".

Мальчик получил ожоги 80% тела. Он умер в больнице.

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