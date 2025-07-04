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В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

Лилия Рагуцкая
Криминальные новости
1 минута
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В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

На Днепропетровщине после жестокого избиения отчимом умер 4-летний мальчик. Ребенок пролежал дома без помощи медиков около двух недель.

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Подозреваемого в причинении смерти ребенка уже задержали правоохранители, мать убитого мальчика попыталась выгородить сожителя. Жуткие детали сообщает издание "Свои Кривой Рог".

"4-летний мальчик умер после избиения сожителем мамы. Две недели ребенок пролежал дома на Ингульце, так и не дождавшись медицинской помощи. Об этом говорят наши источники. 28-летнего урода уже задержали правоохранители в рамках 208 статьи. По нашей информации, мама стала на защиту любовника, говорила, что мальчик упал с качелей", – говорится в сообщении.

В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

Издание также отметило, что семья, в которой жил умерший мальчик, состоит на учете социальных служб. Социальные работники в прошлом году пытались добиться изъятия из неблагополучной семьи всех троих детей. Их мать, которая была беременна четвертым ребенком, якобы против этого не возражала.

В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

"Но суд лишил ее родительских прав только на старшего сына. За издевательства над пасынком сожителю присудили 200 часов общественных работ. Сейчас в семье остается двое детей. Их временно забрали соцслужбы", – отметили в "Свои Кривой Рог".

В Кривом Роге 4-летний мальчик умер после избиения отчимом: две недели ему не оказывали помощь – СМИ

Напомним, ранее не менее жуткая история произошла на Закарпатье. Там родители посадили ребенка на цепь, облили бензином и подожгли. Такую жестокость они аргументировали тем, что якобы хотели "проучить" сына за "кражу телефона и денег".

Мальчик получил ожоги 80% тела. Он умер в больнице.

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