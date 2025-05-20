На Закарпатье родители посадили ребенка на цепь и подожгли: мальчик умер в больнице

В селе Серное, Закарпатская область, супруги собственными руками убили своего 10-летнего сына. Это произошло в мае 2024 года. 31-летняя мать и 35-летний отец, находясь навеселе, решили наказать ребенка за якобы кражу телефона и денег. Взрослые сначала посадили мальчика на цепь, а потом облили бензином и подожгли.

Видео дня

Мукачевский горрайонный суд вынес приговор этим супругам – по 9 лет лишения свободы. Хотя обвиняемые лишь частично признали вину, в суде ссылаются на многочисленных свидетелей, которые неоднократно видели, как мама и отец издеваются над ребенком.

Почему родителям захотелось вдруг заняться "воспитанием" своего ребенка, не совсем понятно. Они утверждают, что якобы узнали о краже телефона и "значительной суммы" денег, с которыми мальчика якобы увидели в школе. В школе это отрицают. Однако родители признают, что на момент "воспитательных процедур" были пьяны.

Сначала отец привязал к столбу мальчика металлической цепью, зафиксировав цепь на шее ребенка навесным замком. В это время мать увидела в хозяйственной постройке рядом емкость с бензином. Поэтому через 15 минут, когда ребенка освободили, она облила сына горючей жидкостью из бутылки.

По словам женщины, она якобы не знала, что это был бензин. Так или иначе, но ее сожитель, который в те минуты курил и смотрел, что она делает, поджег парня окурком.

Когда мальчик вспыхнул, родители потушили на нем огонь. Затем – переодели и научили, что говорить врачам (якобы он сам случайно облился и поджегся). Лишь после нескольких часов промедления они вызвали медиков. Последние были шокированы – ребенок рассказывает, что сам случайно попал в огонь, верхняя одежда целая, но снять ее невозможно, потому что мальчику больно, а когда одежду разрезали, то увидели сплошные ожоги.

Ребенок получил 80% ожогов тела и в таком состоянии попал в реанимационное отделение КНП "Областная детская больница", где через несколько дней умер от травм.

Мать признала свою вину в том, что позволила посадить ребенка на цепь (как говорил ее муж, мол, так воспитывают своего сына соседи), и что несвоевременно вызвала врачей. И она, и отец умершего парня утверждают, что не знали об опасности жидкости, которой облили сына.

Суд признал обоих виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и в оставлении ребенка в опасности (ч. 2 ст. 121 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, к сожалению, это хотя нечастые, но и не единичные случаи издевательства над детьми. Так, в Мамаевской общине Черновицкой области 34-летняя мама сажала на цепь во дворе своего 11-летнего сына, чтобы он не сбежал, пока она ходит в аптеку за лекарствами.

В Днепре многодетная мать издевалась уже над приемными детьми. Она также держала их на цепи. Сотрудникам управления по делам детей удалось попасть в жилье 56-летней опекунши, когда та находилась на работе. Соцработников пустила в комнату ее 13-летняя родная дочь, и первым, кого увидели в той крошечной комнате, был 8-летний мальчик на цепи.

А в Чечельнике Винницкой области 30-летняя мать сажала на цепь 14-летнюю дочь – из-за того, что девочка не помогала ей по хозяйству. Ребенок сам обратился в полицию за помощью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!