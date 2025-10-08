В Кривом Роге 16-летний подросток играл с пистолетом и выстрелил себе в голову – СМИ

В Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ужасное событие. 16-летний подросток играл с пистолетом и выстрелил себе в голову.

Об этом сообщили местные СМИ. Отмечается, что инцидент имел место поздно вечером 7 октября в Металлургическом районе.

"Выстрел услышала соседка и вызвала службы. По нашей информации, семья благополучная. Правоохранители расследуют дело как несчастный бытовой случай по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ", – говорится в сообщении.

Сейчас парень находится в реанимации больницы Днепра в тяжелом состоянии. У него огневой ушиб головного мозга. Известно, что подросток старший в многодетной семье. Родителей на момент трагедии не было дома, оружие было в ящике.

Информацию об этом также подтвердила пресс-секретарь полиции Криворожского района Ангелина Крадожон в комментарии Общественному. Официального заявления от полиции пока не было.

Ранее подобный инцидент произошел в Покрове Днепропетровской области. 11 сентября 2-летний мальчик нашел в ящике тумбочки пневматический пистолет и выстрелил себе в голову. Пуля прошла по касательной и застряла в области лба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Киевщине 6-летнюю девочку нашли с огнестрельным ранением в соседском доме. Правоохранители выяснили, что смертельный выстрел произвел 7-летний сын владельца дома, когда играл с отцовским охотничьим ружьем.

