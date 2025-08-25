На Киевщине 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю девочку из отцовского ружья: появились детали трагедии

На Киевщине 23 августа произошла трагедия: погибла 6-летняя девочка. Ребенка нашли с огнестрельным ранением в соседском доме.

Видео дня

Об этом сообщили в полиции Киевской области. Правоохранители выяснили, что смертельный выстрел сделал 7-летний сын владельца дома, когда играл с отцовским охотничьим ружьем.

Что известно

Сообщение о том, что в доме в одном из населенных пунктов Бориспольского района, найдена 6-летняя девочка без сознания с ранением руки, поступило в Бориспольское районное управление полиции около 16:00 23 августа.

"Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и произвел выстрел в сторону девочки. От полученных травм она скончалась", – отметили в полиции Киевщины.

Отца мальчика правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Впоследствии следователи Бориспольского районного управления полиции Киевской области по факту смерти ребенка начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Отцу мальчика, который совершил роковой выстрел, инкриминируют злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа в Киеве в больнице умер ребенок во время подготовки к операции. Когда 10-летней девочке снимали гипс с травмированной руки, ей стало плохо. Несмотря на усилия медиков состояние ребенка стремительно ухудшилось, а трехчасовые реанимационные мероприятия не дали результата: сердце ребенка остановилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!