Оружие нашел в ящике: на Днепропетровщине 2-летний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета

В Покрове Днепропетровской области 2-летний мальчик нашел в ящике тумбочки пневматический пистолет и выстрелил себе в голову. Пуля прошла по касательной и застряла в области лба.

Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook медик экстренки Никополя Валентина Марченко. По ее словам, ЧП произошло в среду, 10 сентября.

"Состояние ребенка расценено как средней тяжести, мальчику обработана рана, наложена асептическая повязка, проведено обезболивание и доставлено в Покровскую городскую больницу, где ребенка осмотрел хирург, оказал хирургическую помощь, после чего та же бригада ЭМП доставила ребенка вместе с мамой на лечение в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу", – отметила медик.

Она добавила, что все обошлось "легким испугом", но могло бы быть гораздо хуже, если бы ребенок травмировал глаз или выстрелил себе в другое уязвимое место. Пуля из пневматического пистолета может пробить кость, не говоря уже о том, что она легко заходит глубоко в мягкие ткани.

"Не будем судить строго родителей ребенка, они уже наказаны самой ситуацией, но хочется предостеречь других: если у вас дома есть хоть какое-то оружие, то к нему надо относиться очень серьезно, прятать подальше и как можно надежнее", – подчеркнула Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Киевщине 6-летнюю девочку нашли с огнестрельным ранением в соседском доме. Правоохранители выяснили, что смертельный выстрел произвел 7-летний сын владельца дома, когда играл с отцовским охотничьим ружьем.

