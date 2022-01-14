В Кировоградской области в ДТП попал рейсовый автобус, который направлялся в Польшу. Фото и все подробности

Вечером 13 января на автодороге Стрый – Изварино возле пгт Смолино в Кировоградской области рейсовый автобус сообщением Мариуполь – Свиноуйсце (Республика Польша) перевернулся в кювет. На место прибыли спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в Facebook ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области, они обеспечили освещение места происшествия, обесточивание автобуса и обогрев пассажиров до прибытия резервного автобуса. Погибших в результате инцидента нет.

Видео дня

Согласно официальной статистике патрульной полиции Украины, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяча ДТП. В них погибли более 2,9 тысячи человек, а также, еще 27 тысяч травмировались.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно.

Больше всего аварий в последний месяц осени произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно.

Напомним: 12 января в Луцке автомобиль марки Acura столкнулся с Volkswagen. От удара второе транспортное средство вылетело на тротуар, где сбило несовершеннолетнюю девушку – ее госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшей ушибные гематомы затылка, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время она находится в Волынской областной детской больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL: