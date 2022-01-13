В Луцке в результате ДТП авто вылетело на тротуар и сбило 16-летнюю девушку. Фото

Вечером 12 января в Луцке автомобиль марки Acura столкнулся с Volkswagen. От удара второе транспортное средство вылетело на тротуар, где сбило несовершеннолетнюю девушку – ее госпитализировали.

Авария произошла около 20:00 на проспекте Возрождения. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель Acura выезжал с боковой улицы на главную, когда по проспекту на большой скорости мчался Volkswagen, и произошло столкновение.

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В итоге второе авто вылетело на тротуар и сбило девушку, которая стояла на остановке. Пострадавшей 16 лет, ее каретой скорой доставили в больницу.

У несовершеннолетней медики диагностировали ушибные гематомы затылка, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время она находится в Волынской областной детской больнице.

При этом о травмировании водителей обоих автомобилей, которые получили повреждения, не сообщается. На месте происшествия работали правоохранители, выясняя его детали и обстоятельства.

По данным Патрульной полиции Украины, только в течение января-ноября 2021 года на Волыни зарегистрировали 2795 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 542 – с травмированными и/или жертвами. На дорогах области в этих ДТП погибли 85 человек, а 650 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре на трассе в Волынской области столкнулись сразу пять авто. В результате аварии погиб 55-летний водитель автомобиля ВАЗ из Луцка.