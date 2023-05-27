Виновник ДТП ездил без прав: на Кировоградщине погибла 20-летняя студентка

На Кировоградщине в аварии погибла 20-летняя Анна Мошна. Как выяснилось, за рулем находился водитель, который недавно был лишен права управлять автомобилем сроком на пять лет. Однако это не помешало ему ездить на автомобиле своей мамы.

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После аварии несколько часов Анне практически не оказывали помощь в больнице, а когда наконец повезли в Кропивницкий, девушка скончалась.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Разобьемся насмерть"

Трагедия случилась 14 мая. В тот вечер 20-летняя Аня Мошна с 17-летней подругой Катей гуляли возле ДК "Червона калина" города Долинская Кировоградской области. Когда девушки решили идти домой, их вызвались подвезти двое молодых людей.

"Аня их не знала, но вроде бы Катя была знакома с ними. Девочки не очень хотели ехать, поскольку до дома недалеко, но ребята их уговорили. За рулем был Евгений Лигирда, рядом с ним сел его товарищ Валерий. Дочь с подругой были на заднем сидении", – рассказывает мама девушки Марина Мошна.

Правда, почему-то Лигирда решил ехать другой дорогой. Сказал, что сначала подвезет Валерия. Но когда выехали на трассу, водитель стал набирать скорость. Девушки испугались и просили его ехать медленнее, но водитель не обращал внимания.

"Когда Аня поняла, что что-то идет не так, она отправила своему другу Сергею голосовое сообщение. Попросила подъехать и забрать их, потому что водитель ведет себя странно", – вспоминает мама девушки.

В результате на одном из поворотов водитель не справился с управлением и вылетел с дороги на обочину. Аня потеряла сознание, ее дверь заклинило.

Когда на место вызвали скорую, почему-то прибывшие врачи забрали только Евгения, который мог самостоятельно передвигаться. А Аню в ближайшую Устиновскую центральную районную больницу доставил полицейский.

В больнице помощи не оказывали

В самой больнице Ане даже не сделали рентген, хотя при аварии это делать нужно обязательно. Девушке сказали до утра оставаться в больнице, что с ней все в порядке.

Вскоре в больницу приехал главный травматолог с Долинской с фельдшером, но почему-то забрать с собой он решил только водителя Евгения.

"Муж просил его забрать обеих девушек, бежал за ним, чтобы они взяли их с собой. Но врач только сказал, что обеих нужно везти в Кропивницкий. И они уехали", – говорит мама девушки.

Врач только с утра начала вызывать скорую с Кропивницкого, но ждать врачей надо было два часа. В конце концов вызвать не удалось, тогда в Устиновской больнице нашелся УАЗ, который пришлось еще час ждать. Вызвали водителя и медсестру, которые были недовольны, что их привлекают не в их смену. Только около 9 часов утра УАЗ поехал в направлении Кропивницкого.

"Медсестра сидела впереди, рядом с водителем. Я была возле дочери и постоянно измеряла ей пульс. Однако в пути Аня умерла. Подъехала скорая, врач обнял меня и сказал, что моя дочь скончалась. Я не могла в это поверить", – плачет Марина.

Сел за руль без прав

На днях суд взял под стражу водителя Евгения Лигирду.

Мы проверили по сайту Судова влада України. При вводе имени "Лигирда Євген Олексійович" обнаружили административное дело, которое рассматривалось Кировским районным судом г. Кировограда по ч. 5 ст.126 УК Украины.

На сайте Судебных решений нашли то самое решение. Как оказалось, 25 ноября прошлого года Евгений Лигирда нарушил правила дорожного движения – проехал на запрещенный сигнал светофора. А когда его остановила полиция, то выяснилось, что водительских прав категории "В" у него нет.

Это было уже второе подобное нарушение за год. Поэтому суд присудил ему штраф в 40800 грн и лишил права управлять машиной на пять лет. То есть 14 мая Лигирда не имел права садиться за руль.

Аню похоронили 16 мая. Она была студенткой, училась на юриста и мечтала быть правозащитницей. Ее жених Олег после похорон отправился на службу – он защищает Украину под Бахмутом на Донетчине. Молодые люди планировали после войны пожениться.