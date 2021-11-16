В Киеве разоблачили масштабную схему хищения средств на закупку аппаратов ИВЛ для больниц

В Киеве сотрудников медучреждений разоблачили на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. Предварительно путем преступных махинаций злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

Как сообщила пресс-служба СБУ, к "схеме" причастны чиновники медучреждений и частные предприниматели, продававшие оборудование. Несмотря на то, что законодательством предусмотрено освобождение от обложения НДС таких операций, хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС.

"Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

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По факту происшествия главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей или без такового.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, с начала пандемии коронавируса СБУ предотвратила хищение средств из COVID-фонда почти на 1 миллиард гривен. Речь идет о махинациях при строительстве больниц, закупках оборудования, подделке средств дезинфекции и сертификатов вакцинации.

Кроме того, было изъято всего 200 тонн поддельных антисептиков и прекращено изготовление и продажа опасных фальсифицированных средств дезинфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, подозреваемой в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс". Она оказалась женой бывшего командира батальона Семена Семенченко".