СБУ предупредила хищения на 1 милллиард из "ковидного фонда": все подробности и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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СБУ предупредила хищения на 1 милллиард из 'ковидного фонда': все подробности и видео

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала пандемии коронавируса предотвратила хищение средств из COVID-фонда почти на 1 миллиард гривен. Речь идет о махинациях при строительстве больниц, закупке оборудования, подделке средств дезинфекции и сертификатов вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 27 октября, обнародовав соответствующий видеоролик. В нем сказано, что служба противодействует мошенникам и коррупционерам, пытающимся нажиться на кризисе, вызванном COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, были разоблачены десятки фактов махинаций со строительствами больниц для больных коронавирусом – речь идет о коррупционных схемах при строительстве новых COVID-отделений и при закупке медоборудования.

Видео дня
Были разоблачены схемы с больницами для больных COVID-19
СБУ предотвратила хищение средств из COVID-фонда

Кроме того, было изъято всего 200 тонн поддельных антисептиков и прекращено изготовление и продажу опасных фальсифицированных средств дезинфекции.

СБУ предотвратила хищение средств из COVID-фонда

Как рассказали в СБУ, кроме того, идет работа по разоблачению дезинформации о пандемии:

  • заблокировано 3 тысячи ресурсов распространения дезинформации о COVID-19;

  • сотни попыток фальсификации медицинских баз данных были остановлены (за одну попытку фальсификации можно вносить неограниченное количество псевдовакцинированных людей);

  • постоянное прекращение схемы подделки ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации.

В СБУ ликвидируют схемы с подделкой сертификатов

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила ботоферму, состоящую из 5 тыс. ботов, которая регулярно распространяла фейковую информацию об украинских властях и работала на срыв вакцинации в Украине. Действовала ботоферма по заказу Российской Федерации.

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