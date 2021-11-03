СБУ обнаружила хищение средств благотворительного фонда 'Донбасс': причастна известная личность. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс". Речь идет о жене бывшего командира батальона Семена Семенченко.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах. Согласно предварительным материалам следствия, женщина имела доступ к картам и расчетным счетам фонда, что позволяло ей единолично обналичивать средства.

Полученные деньги женщина тратила на свои потребности, которые никак не относились к коллективным нуждам батальона и деятельности самого фонда. Известно, что таким образом злоумышленница потратила более 150 тысяч гривень, которые были жертвованы волонтерами.

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