Под Киевом 18-летний мотоциклист на скорости столкнулся с двумя легковушками. Подробности смертельного ДТП

В селе Пуховка Киевской области мотоциклист на скорости въехал в Nissan, а затем его отбросило на встречную машину, где он столкнулся с другой легковушкой. От полученных травм 18-летний водитель двухколесного транспорта скончался на месте ДТП.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

"Событие случилось на одной из улиц села Пуховка. Предварительно известно, что 18-летний водитель мототранспорта Yamaha не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 62-летнего мужчины. В дальнейшем от удара водителя мотоцикла вместе с транспортным средством отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Volkswagen", – говорится в сообщении.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. По факту смертельной аварии начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области с 1 января по 30 июня правоохранители зафиксировали 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

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