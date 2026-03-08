В Киеве на Дарницком мосту произошло ДТП: подробности
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту. Авария произошла ночью, около полуночи, из-за чего движение по мосту временно затруднено.
Информации о пострадавших пока нет, правоохранители работают на месте происшествия. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.
По предварительной информации, ДТП произошло около 12 часов ночи на Дарницком мосту. Детали по количеству привлеченных транспортных средств и причин аварии уточняются.
Движение транспорта на мосту частично заблокировано, образовались пробки.
Очевидцы публикуют видео с места ДТП, где видно поврежденные автомобили.
Правоохранители уточняют обстоятельства аварии.
