В Киеве на Дарницком мосту произошло ДТП: подробности

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Дарницком мосту. Авария произошла ночью, около полуночи, из-за чего движение по мосту временно затруднено.

Видео дня

Информации о пострадавших пока нет, правоохранители работают на месте происшествия. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

По предварительной информации, ДТП произошло около 12 часов ночи на Дарницком мосту. Детали по количеству привлеченных транспортных средств и причин аварии уточняются.

Движение транспорта на мосту частично заблокировано, образовались пробки.

Очевидцы публикуют видео с места ДТП, где видно поврежденные автомобили.

Правоохранители уточняют обстоятельства аварии.

