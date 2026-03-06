В Виннице нетрезвый водитель убегал от полиции и устроил смертельное ДТП. Фото

В Виннице ночью 6 марта во время комендантского часа водитель, убегая от патрульных, стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Машина, которой управлял мужчина наехала на подметально-уборочную машину, в результате чего погиб ее 55-летний водитель.

Подробности трагедии рассказали в пресс-службе полиции Винницкой области. По информации правоохранителей, во время действия комендантского часа патрульные заметили автомобиль Toyota Land Cruiser и подали водителю сигнал об остановке. Однако 25-летний водитель внедорожника начал убегать от полицейских.

Уже на другой улице, машина молодого человека наехала на подметально-уборочную машину, которой управлял 55-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Патрульные задержали водителя позашлаховика и выяснили, что тот управлял автомобилем навеселе. Кроме того, в салоне находился пассажир-сверстник.

По состоянию на момент публикации, продолжаются следственные действия. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

