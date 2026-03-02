'Страшная боль': в ДТП на Прикарпатье погибли жена и 9-летняя дочь франковского предпринимателя. Фото

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни жены и 9-летней дочери франковского предпринимателя Сергея Мельника. Авария случилась 28 февраля вблизи села Драгомирчаны сразу с четырьмя автомобилями.

Полиция начала уголовное производство и устанавливает все обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в пресс-службах полиции и ГСЧС.

По предварительным данным, ДТП произошло в 17:50 на автодороге Н-10 сообщением Стрый – Черновцы – Мамалыга.

46-летний водитель "Volkswagen Jetta" во время поворота проявил невнимательность и столкнулся с "Volvo S60", которым управлял 36-летний житель Солотвинской общины. После удара "Volvo S60" отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с "Volkswagen Golf" под управлением 56-летнего жителя Коломыйщины. В результате переднее колесо "Volvo" влетело в "Volkswagen Passat" одессита 1986 года рождения.

В результате аварии погибли 33-летняя женщина и ее 9-летняя дочь, пассажирки "Volkswagen Jetta". Их смерть констатировали медики на месте происшествия. Водитель "Volvo S60", его 32-летний пассажир и водитель "Volkswagen Golf" получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выразил искренние соболезнования семье предпринимателя Сергея Мельника.

"Это страшная боль и тяжелое испытание, которое невозможно постичь словами. Сергей Валерьевич всегда рядом с нашей общиной – поддерживает военных, приобщается к благотворительным инициативам, помогает реализовывать важные для города проекты. Сегодня же вся наша община рядом с Вами - в молитве, поддержке и сопереживании", – отметил он.

Правоохранители открыли уголовное производство по части третьей статьи 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Следователи продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства аварии и дадут правовую оценку действиям участников ДТП.

