В Киеве мужчина с пистолетом угрожал охраннику из-за собаки: подробности и фото от полиции

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства конфликта между жителем дома и охранником гаражного кооператива. Во время инцидента мужчина угрожал оппоненту оружием.

Ссора произошла в Соломенском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Предварительно известно, что конфликт возник вечером. К 70-летнему охраннику гаражного кооператива пришел 52-летний житель соседнего дома. Причиной спора стали претензии относительно местной собаки. Во время ссоры мужчина ударил пожилого охранника, а затем начал угрожать ему оружием.

В ходе следственных действий у нападавшего изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство о хулиганстве (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). По состоянию на момент публикации, продолжается досудебное расследование.

