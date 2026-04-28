В Хмельницком произошла стрельба: злоумышленника задержали. Фото

Во вторник, 28 апреля в Хмельницком произошла стрельба. Мужчину, который открыл огонь, уже задержали правоохранители.

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис.

"В Хмельницком произошла стрельба – нарушителя задержали патрульные полицейские, к счастью пострадавших нет. На месте работают правоохранители", – сообщила пресс-секретарь.

Напомним, 23 апреля в Ивано-Франковске мужчина открыл огонь во время конфликта с другим водителем. Злоумышленник пытался скрыться, однако его задержали патрульные.

В тот же день в одной из многоэтажек Львова произошла стрельба. Мужчина произвел несколько выстрелов, вероятно, из окна дома.

Также OBOZ.UA сообщал, в Дарницком районе Киева дорожный конфликт закончился стрельбой. По информации следствия, водитель, после словесной перепалки, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону пешехода.

