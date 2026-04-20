В Одессе военный в СОЧ травмировал ребенка и угрожал ножом прохожим: полиция показала момент задержания

В Одессе 19 апреля неизвестный вооруженный мужчина угрожал людям ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Нарушителя, который скрывался на территории частного дома, поймали инспекторы Патрульной полиции.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что личность злоумышленника уже установлена – им оказался военный, который самовольно покинул воинскую часть. Патрульная полиция Одесской области в Telegram-канале обнародовала видео его задержания.

Что известно о правонарушении

Информацию об агрессивном мужчине копы получили через звонок на линию 102. Ребенка, которому неизвестный нанес телесные повреждения, госпитализировали врачи скорой помощи.

Патрульные немедленно начали обследование прилегающей территории и установили местонахождение мужчины. Во время общения он вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал высказывать угрозы. Полицейские задержали его во дворе, применив физическую силу и наручники.

Оказалось, что нарушитель ушел со службы в СЗЧ, поэтому его передали Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве задержали мужчину, который распылил газовый баллончик в заполненной маршрутке, чтобы не платить за проезд.

– 19 апреля в Чернигове произошла стрельба в районе Градецкого. Правонарушителя задержали и изъяли у него стартовый пистолет.

