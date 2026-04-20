В Одессе военный в СОЧ травмировал ребенка и угрожал ножом прохожим: полиция показала момент задержания
В Одессе 19 апреля неизвестный вооруженный мужчина угрожал людям ножом и нанес телесные повреждения ребенку. Нарушителя, который скрывался на территории частного дома, поймали инспекторы Патрульной полиции.
В правоохранительном ведомстве сообщили, что личность злоумышленника уже установлена – им оказался военный, который самовольно покинул воинскую часть. Патрульная полиция Одесской области в Telegram-канале обнародовала видео его задержания.
Что известно о правонарушении
Информацию об агрессивном мужчине копы получили через звонок на линию 102. Ребенка, которому неизвестный нанес телесные повреждения, госпитализировали врачи скорой помощи.
Патрульные немедленно начали обследование прилегающей территории и установили местонахождение мужчины. Во время общения он вел себя агрессивно, имел явные признаки опьянения и продолжал высказывать угрозы. Полицейские задержали его во дворе, применив физическую силу и наручники.
Оказалось, что нарушитель ушел со службы в СЗЧ, поэтому его передали Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины.
Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 УКУ (умышленное легкое телесное повреждение).
