В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК: есть погибший, четыре человека травмированы

В среду, 5 февраля, в Каменце-Подольском на Хмельнитчине произошел взрыв возле местного ТЦК и СП. По предварительной информации, один человек погиб, еще четыре человека получили ранения.

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Взрыв произошел около 13:00, а на место инцидента уже съехались экстренные службы. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

По данным полиции, причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях пообещали проинформировать впоследствии.

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