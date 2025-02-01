В Ривне возле здания ТЦК прогремел взрыв, есть пострадавшие и погибший: все подробности. Фото

В субботу, 1 февраля, вечером в Ривне возле здания ТЦК прогремел взрыв, известно об одном погибшем и шестерых раненых. На место происшествия прибыли авто скорой помощи.

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Об этом сообщили местные СМИ. В частности, взрывной волной были выбиты окна.

"Буквально несколько минут назад в Ривне прогремел взрыв. Звук слышали жители района Покровского. По нашим данным, взрыв прогремел на Грабнике. Работают спецслужбы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли три кареты скорой помощи, а район оцепили правоохранители. По предварительным, неофициальным данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее.

"На месте работают спецслужбы. Перекрыта пешеходная часть. Для транспорта дорогу не перекрывали", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили факт взрыва в Ривненском ТЦК и СП.

"Событие произошло сегодня в 16:15, в помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв. Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения", – отметили правоохранители.

По их словам, следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия. Более подробная информация будет позже.

Как сообщал OBOZ.UA, летом во Львовской области в городе Буск возле территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате был поврежден фасад и окна здания к счастью обошлось без пострадавших.

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