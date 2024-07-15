Во Львовской области злоумышленник бросил гранату в здание ТЦК: появились детали инцидента

Во Львовской области в городе Буск в ночь на понедельник, 15 июля, прогремел взрыв возле Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату.

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К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

"Сообщение о взрыве, произошедшем у здания ТЦК, расположенного в городе Буск Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 1:45", – проинформировали в полиции.

По информации заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате повреждены фасад и окна здания.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Золочевского районного отдела, криминалисты, взрывотехники и другие службы полиции Львовщины.

Правоохранители занимаются установлением личности и задержанием злоумышленника. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В Черкасской области будут судить 48-летнего мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки для отправки в воинскую часть. Ему инкриминируют уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период: обвинительный акт направлен в суд.

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