В Израиле произошел двойной теракт: неизвестные напали на прохожих, пострадали, одного нападающего ликвидировали

В Израиле днем 6 октября произошел двойной теракт: неизвестные напали на людей в Беер Шеве. Известно о по меньшей мере одной жертве и десяти раненых, среди которых полицейский: нападавшего удалось ликвидировать.

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Одновременно с этим терактом еще одно нападение произошло в другом районе города. Об этом сообщает израильский 9 канал.

"В Беэр-Шеве произошли два теракта одновременно. Один возле McDonald’s на Центральном вокзале, второй – на улице Шмириягу аЛеви. Один из террористов ликвидирован. Второй все ещё не пойман. Десять человек получили ранения, некоторые тяжелые, девушка 20 лет скончалась", – отмечено в сообщении.

Некоторые СМИ уточняют, что ставшие смертельными ранения получила молодая израильская пограничница. Она умерла в больнице.

По данным израильских пабликов, одно из нападений произошло Тахане Мерказит в Беэр Шеве. Нападавший был ликвидирован, но успел ранить полицейского и нескольких гражданских.

Так, изначально, около 14:30 по киевскому времени, сообщалось о двух раненых, один из них находился в критическом состоянии. К 15 часам количество пострадавших увеличилось до девяти человек, также одна из пострадавших женщин к тому моменту скончалась.

Тем временем в израильских СМИ называют имя ликвидированного террориста.

"Появляются сообщения, что возможного террориста зовут Ахмед Саид Акаби. Он может быть родственником террориста, совершившего схожее нападение в Беэр-Шеве в октябре 2015 года", – отмечает издание "Детали".

Ряд СМИ также сообщает, что подозреваемому в совершении теракта – 29 лет, он родом из бедуинской деревни Хура, но у него израильское гражданство. Родственник Акаби в 2015 году его родственник на этом же вокзале в Беэр-Шеве убил израильского солдата.

Напомним, вечером 1 октября еще один теракт совершили двое террористов в Тель-Авиве. Один из них был вооружен винтовкой, а другой ножом. Первыми пострадали люди в трамвае, затем преступники вышли на улицу и продолжили атаку.

По данным израильской полиции, обоих террористов нейтрализовали – сделали это сотрудник муниципальной службы безопасности и вооруженные гражданские.

Среди пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве оказалась украинка, ее жизни полученные ранения не угрожали.