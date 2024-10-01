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В Тель-Авиве двое террористов расстреляли прохожих на остановке: есть убитые и раненые. Видео
В израильском городе Тель-Авив двое исламских террористов-радикалов открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям. В результате теракта, предварительно, погибли три человека, еще не менее 10 – ранены.
Исламисты сначала расстреляли людей в трамвае, после чего вышли убивать на остановку. Об этом сообщило Times of Israel. Отмечается, что нападавших якобы ликвидировала полиция.
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