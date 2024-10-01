УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Тель-Авиве двое террористов расстреляли прохожих на остановке: есть убитые и раненые. Видео

Марина Погорилко
Расследования
1 минута
1,8 т.
В Тель-Авиве двое террористов расстреляли прохожих на остановке: есть убитые и раненые. Видео

В израильском городе Тель-Авив двое исламских террористов-радикалов открыли беспорядочную стрельбу по мирным жителям. В результате теракта, предварительно, погибли три человека, еще не менее 10 – ранены.

Видео дня

Исламисты сначала расстреляли людей в трамвае, после чего вышли убивать на остановку. Об этом сообщило Times of Israel. Отмечается, что нападавших якобы ликвидировала полиция.

Осторожно, кадры 18+

В Тель-Авиве двое террористов расстреляли прохожих на остановке: есть убитые и раненые. Видео
В Тель-Авиве двое террористов расстреляли прохожих на остановке: есть убитые и раненые. Видео

Новость дополняется...