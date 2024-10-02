Среди пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве есть украинка: что известно о ее состоянии

Во время теракта в Тель-Авиве, который состоялся вечером 1 октября перед обстрелом Израиля со стороны Ирана, пострадала гражданка Украины. Предварительно, она ранена, но ее жизни ничего не угрожает.

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Об этом сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона. Всего, по его информации, семь людей погибли, еще 16 пострадали.

"Среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня [2 октября] утром", – сказал Корнийчук.

Он пообещал, что консул посетит пострадавшую украинку 2 или 3 октября.

Нападение произошло в городском районе Яффо. Его совершили двое террористов, один из которых был вооружен винтовкой, а другой ножом. Первыми пострадали люди в трамвае, затем преступники вышли на улицу и продолжили атаку.

По данным израильской полиции, обоих террористов нейтрализовали – сделали это сотрудник муниципальной службы безопасности и вооруженные гражданские лица.

Преступники, как передает The Times of Israel, были опознаны как 19-летний Мохаммед Месек и 25-летний Ахмад Химуни. Оба – палестинцы, жители Западного берега, которые находились на территории Израиля без разрешения.

Раненых граждан госпитализировали в медицинские центры "Вольфсон" в Холоне и "Ихилов" в Тель-Авиве.

Видео, снятое очевидцами теракта, можно по смотреть по ссылке (18+).

Как сообщал OBOZ.UA, практически сразу после стрельбы в Тель-Авиве по всему Израилю прозвучали сирены. Иран со своей территории запустил более 180 ракет. Отбивать атаку помогали США и Иордания, однако были и прилеты.

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