В Ивано-Франковске произошла стрельба: водитель открыл огонь в другого мужчину, его задержали. Видео

23 апреля в Ивано-Франковске мужчина открыл огонь во время конфликта с другим водителем. Злоумышленник пытался убежать, однако его задержали патрульные.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. Также обнародовали кадры задержания стрелка.

Об инциденте правоохранителям сообщила очевидица конфликта. Предварительно известно, что между двумя водителями возникла ссора. По словам женщины, один из участников конфликта угрожал предметом, похожим на пистолет и выстрелил. После этого на собственной машине уехал с места происшествия.

Получив ориентировку, один из патрульных экипажей обнаружил и остановил авто, которым управлял подозреваемый. После задержания мужчину передали следователям, чтобы выяснить все обстоятельства.

