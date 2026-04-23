Во Львове произошла стрельба в многоэтажке: на место прибыл спецназ, злоумышленника задержали. Фото и видео

23 апреля в одной из многоэтажек Львова произошла стрельба. Мужчина произвел несколько выстрелов, вероятно, из окна дома.

Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис. По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа, также выясняют мотивы стрелка.

Что известно об инциденте

По данным местных Telegram-каналов инцидент произошел на улице Гринченко. Мужчина произвел несколько выстрелов, вероятно из окна многоэтажки. Отмечается, что он мог использовать флобер (тип пневматического оружия).

На место происшествия прибыли спецподразделения полиции, которые задержали стрелка. Также известно, что в результате стрельбы никто не пострадал.

"Сегодня во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек. На место прибыл спецназ полиции. Мужчину, который совершил несколько выстрелов, задержали. В результате этого раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа", – сообщила пресс-секретарь НПУ.

