В Ивано-Франковске после уличной драки умер 18-летний парень

В Ивано-Франковске из-за драки на одной из улиц города умер 18-летний юноша. Инцидент произошел вечером 21 декабря.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства жуткого случая.

"21 декабря около 23:30 часов в полицию поступило сообщение о драке на улице Ивасюка. На место происшествия немедленно прибыли медики, патрульные, следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Парня не успели довезти до медицинского учреждения

По предварительным данным, установленным полицией, 18-летний юноша умер в карете экстренной медицинской помощи. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

"Сейчас правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия", – указано в сообщении.

